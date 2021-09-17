В ООН обеспокоены последними действиями талибов

Ряд последних действий движения "Талибан" вызывают обеспокоенность.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о появлении в Афганистане министерства добродетели и порока.
"Мы продолжаем контакты с "Талибаном", но некоторые недавние события заставляют нас беспокоиться. Но мы продолжаем диалог, в том числе, по защите прав женщин", - сказал он.
Дюжаррик при этом отметил, что пока не может подтвердить, что данное министерство действительно было создано в качестве замены министерства по делам женщин, но обещал уточнить данную информацию у коллег внутри Афганистана.