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В ООН обеспокоены последними действиями талибов

В ООН обеспокоены последними действиями талибов Ряд последних действий движения "Талибан" вызывают обеспокоенность.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 23:36
В ООН обеспокоены последними действиями талибов
Стефан Дюжаррик

Ряд последних действий движения "Талибан" вызывают обеспокоенность.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о появлении в Афганистане министерства добродетели и порока.

"Мы продолжаем контакты с "Талибаном", но некоторые недавние события заставляют нас беспокоиться. Но мы продолжаем диалог, в том числе, по защите прав женщин", - сказал он.

Дюжаррик при этом отметил, что пока не может подтвердить, что данное министерство действительно было создано в качестве замены министерства по делам женщин, но обещал уточнить данную информацию у коллег внутри Афганистана.

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