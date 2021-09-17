В ООН обеспокоены последними действиями талибов

Ряд последних действий движения "Талибан" вызывают обеспокоенность.

Ряд последних действий движения "Талибан" вызывают обеспокоенность.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о появлении в Афганистане министерства добродетели и порока.

"Мы продолжаем контакты с "Талибаном", но некоторые недавние события заставляют нас беспокоиться. Но мы продолжаем диалог, в том числе, по защите прав женщин", - сказал он.

Дюжаррик при этом отметил, что пока не может подтвердить, что данное министерство действительно было создано в качестве замены министерства по делам женщин, но обещал уточнить данную информацию у коллег внутри Афганистана.