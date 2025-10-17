В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 21:30
ООН не будет комментировать планируемую встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.
По его словам, в организации пристально следят за новостями о происходящем, но не будут давать комментариев.
"Мы следим за новостями так же, как и вы. Но мы не планируем делать заявления по этому поводу. Мы не вмешиваемся напрямую в события. Позиция ООН ясна. Мы готовы помочь в реализации любого соглашения, которое приведет к справедливому и устойчивому миру в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", - подчеркнул С. Дюжаррик.
Последние новости
21:35
Фото
Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025Армия
21:31
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с ТрампомДругие страны
21:30
В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и ПутинаДругие страны
21:22
Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огняДругие страны
21:11
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тураФутбол
21:00
Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31COP29
20:57
Фото
Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета АзербайджанаПроисшествия
20:54
В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости АзербайджанаВнешняя политика
20:47