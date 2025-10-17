В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

ООН не будет комментировать планируемую встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

По его словам, в организации пристально следят за новостями о происходящем, но не будут давать комментариев.

"Мы следим за новостями так же, как и вы. Но мы не планируем делать заявления по этому поводу. Мы не вмешиваемся напрямую в события. Позиция ООН ясна. Мы готовы помочь в реализации любого соглашения, которое приведет к справедливому и устойчивому миру в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", - подчеркнул С. Дюжаррик.