BMT Trampla Putin arasında planlaşdırılan görüşü şərh etməyib
- 17 oktyabr, 2025
- 21:12
BMT ABŞ və Rusiya liderləri arasında planlaşdırılan sammit barədə şərh verməyəcək.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Sözçü bildirib ki, qurum baş verənlərlə bağlı xəbərləri izləsə də, şərh verməyəcək:
"Biz də xəbərləri sizin kimi izləyirik. Kim nə deyir, hadisələr hara gedir, bu barədə açıqlama verməyi planlaşdırmırıq. Biz hadisələrə birbaşa müdaxilə etmirik. BMT-nin mövqeyi aydındır. Biz beynəlxalq hüquqa, BMT-nin müvafiq qətnamələrinə və Ukraynanın ərazi bütövlüyünə uyğun olaraq ədalətli və davamlı sülhə gətirib çıxaracaq istənilən razılaşmanın həyata keçirilməsində kömək etməyə hazırıq".
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin verilməyəcəyini bildirib. Eyni zamanda, hazırda Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında daha bir görüşün planlaşdırıldığı bildirilir.