В Омане за последние сутки в результате паводков погибло 5 человек
- 23 марта, 2026
- 13:29
В Омане за последние сутки не менее пяти человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями.
Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщили власти страны.
По данным Управления гражданской обороны и скорой помощи, в районе Барка потоками воды был унесен автомобиль с десятью пассажирами. Семерых удалось спасти, тела еще трех были обнаружены позже.
В другом инциденте в районе Аль-Маабила двое человек погибли после того, как их автомобиль смыло паводком. Их тела также были найдены спасателями.
Власти связывают происшествия с обильными осадками, охватившими ряд регионов страны.
Отмечается, что Оман регулярно сталкивается с последствиями экстремальных погодных условий. В частности, в апреле 2024 года внезапные наводнения унесли жизни как минимум 20 человек и привели к масштабным затоплениям.