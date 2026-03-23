В Омане за последние сутки в результате паводков погибло 5 человек

В Омане за последние сутки не менее пяти человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщили власти страны.

По данным Управления гражданской обороны и скорой помощи, в районе Барка потоками воды был унесен автомобиль с десятью пассажирами. Семерых удалось спасти, тела еще трех были обнаружены позже.

В другом инциденте в районе Аль-Маабила двое человек погибли после того, как их автомобиль смыло паводком. Их тела также были найдены спасателями.

Власти связывают происшествия с обильными осадками, охватившими ряд регионов страны.

Отмечается, что Оман регулярно сталкивается с последствиями экстремальных погодных условий. В частности, в апреле 2024 года внезапные наводнения унесли жизни как минимум 20 человек и привели к масштабным затоплениям.