    В Омане за последние сутки в результате паводков погибло 5 человек

    В Омане за последние сутки не менее пяти человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщили власти страны.

    По данным Управления гражданской обороны и скорой помощи, в районе Барка потоками воды был унесен автомобиль с десятью пассажирами. Семерых удалось спасти, тела еще трех были обнаружены позже.

    В другом инциденте в районе Аль-Маабила двое человек погибли после того, как их автомобиль смыло паводком. Их тела также были найдены спасателями.

    Власти связывают происшествия с обильными осадками, охватившими ряд регионов страны.

    Отмечается, что Оман регулярно сталкивается с последствиями экстремальных погодных условий. В частности, в апреле 2024 года внезапные наводнения унесли жизни как минимум 20 человек и привели к масштабным затоплениям.

    Оман Паводки Жертвы паводков Стихийное бедствие
    Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olub
    Ты - Король

