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В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч За сутки выявлено более тысячи заражений
Другие страны
8 июля 2020 г. 13:26
В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 50 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1 210 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 50 207, выздоровели 32 005 человек, скончались 233.

Отмечается, что среди новых инфицированных 939 граждан Омана и 271 иностранец.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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