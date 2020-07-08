В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

За сутки выявлено более тысячи заражений

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 50 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1 210 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 50 207, выздоровели 32 005 человек, скончались 233.

Отмечается, что среди новых инфицированных 939 граждан Омана и 271 иностранец.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.