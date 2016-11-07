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    В Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Данных о пострадавших и разрушениях нет

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в американском штате Оклахома.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает

    сообщила Геологическая служба США (USGS).

    По его данным, эпицентр находился близ города Кашинг в 80 километрах от столицы штата Оклахома-Сити. Землетрясение произошло на глубине около 6 км, уточняет USGS.

    По данным телеканала Fox News, данных о пострадавших и разрушениях нет. Землетрясение чувствовалось в соседних штатах Миссури и Арканзас.

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