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    В одном из жилых кварталов в Йокогаме произошел крупный пожар

    Возгорание произошло в одном из частных домов, затем огонь перекинулся на два соседних дома

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Крупный пожар возник в жилом квартале японского города Йокогама, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как передает телекомпания NHK, возгорание произошло в одном из частных домов, затем огонь перекинулся на два соседних дома. В настоящее время на месте пожара работают 30 нарядов.

    Учеников близлежащей школы по решению администрации не отпустили домой, они находятся в здании.

    Информации о пострадавших к этому часу не поступало. Полиция и пожарные выясняют причины ЧП.

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