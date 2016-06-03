В одном из жилых кварталов в Йокогаме произошел крупный пожар

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Крупный пожар возник в жилом квартале японского города Йокогама, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телекомпания NHK, возгорание произошло в одном из частных домов, затем огонь перекинулся на два соседних дома. В настоящее время на месте пожара работают 30 нарядов.

Учеников близлежащей школы по решению администрации не отпустили домой, они находятся в здании.

Информации о пострадавших к этому часу не поступало. Полиция и пожарные выясняют причины ЧП.