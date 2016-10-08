В одном из отелей Германии из-за утечки газа пострадали 27 человек

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Примерно 27 человек пострадали в результате утечки газа в одном из отелей города Меммингем в Германии.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Welt.

Согласно информации, в отель прибыли медики после того, когда одна из женщин потеряла сознание. Прибывший сотрудник скорой помощи обратил внимание на запах газа, после чего вызвал спасателей.

В результате обнаруженной утечки 27 человек обратились в больницу, при этом две женщины пострадали серьезно. Причина утечки газа не установлена. По версии полиции, инцидент произошел из-за технических неполадок. Проводится расследование.