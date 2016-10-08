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    В одном из отелей Германии из-за утечки газа пострадали 27 человек

    Две женщины серьезно пострадали

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Примерно 27 человек пострадали в результате утечки газа в одном из отелей города Меммингем в Германии.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Welt.

    Согласно информации, в отель прибыли медики после того, когда одна из женщин потеряла сознание. Прибывший сотрудник скорой помощи обратил внимание на запах газа, после чего вызвал спасателей.

    В результате обнаруженной утечки 27 человек обратились в больницу, при этом две женщины пострадали серьезно. Причина утечки газа не установлена. По версии полиции, инцидент произошел из-за технических неполадок. Проводится расследование.

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