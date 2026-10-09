В ОАЭ заявили о связях задержанного пилота Flydubai с организацией "Братья-мусульмане"

Второй пилот авиакомпании Flydubai, пытавшийся совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, предположительно имел связи с международной террористической организацией "Братья-мусульмане".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство WAM, об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси, представив результаты расследования происшествия на рейсе Дубай - Тель-Авив, запланированном на 30 сентября.

По данным следствия, 29-летний второй пилот, гражданин Омана, подготовил план теракта заранее. Он намеревался захватить управление самолетом и использовать его для совершения смертельной атаки на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы причинить максимально возможное число жертв.

Следователи изучили идейное и профессиональное прошлое подозреваемого. Первые признаки его радикализации, как утверждается, проявились в 2017 году, когда он учился в Австралии. По данным прокуратуры, подозреваемый также вдохновлялся терактами 11 сентября 2001 года и задумал провести аналогичную операцию с использованием самолета. Согласно его признанию, именно с этим было связано решение сделать карьеру в авиации.

Во время учебы в Мельбурне он регулярно посещал мечеть при Королевском Мельбурнском технологическом институте (RMIT). Там он познакомился с лицами, связанными с организацией My Centre.

Подозреваемый заявил, что центром руководил ливанец, известный как Абу Хамза, а сама организация получала поддержку от ассоциации, связанной с террористическим движением "Братья-мусульмане".

За время профессиональной деятельности подозреваемый работал в нескольких авиакомпаниях разных стран. С 2020 по 2024 год он был сотрудником Oman Air, в начале 2025 года перешел в Royal Air Maroc, где проработал несколько месяцев, а в январе 2026 года устроился в Flydubai.

Следствие установило, что два предыдущих рейса в Тель-Авив он использовал для изучения маршрута и аэропорта. К реализации плана подозреваемый, по версии прокуратуры, приступил во время своего третьего рейса в этот город 30 сентября.

Задержанный утверждает, что действовал в одиночку, однако следствие продолжает проверять эти показания.

Напомним, 30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Позже стало известно, что один из пилотов получил ножевое ранение, а второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.