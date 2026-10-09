BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıb
- 09 oktyabr, 2026
- 20:58
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Təl-Əvivdəki Ben-Qurion hava limanında (İsrail) terror aktı törətməyə cəhd edən "Flydubai" aviaşirkətinin ikinci pilotunun "Müsəlman Qardaşları" terror təşkilatı ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilir.
"Report" WAM-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Baş prokuroru Həməd Səif Əl-Şəmsi sentyabrın 30-na planlaşdırılan Dubay - Təl-Əviv reysində baş vermiş hadisənin istintaq nəticələrini təqdim edərkən bildirib.
İstintaqın məlumatına görə, Oman vətəndaşı olan 29 yaşlı ikinci pilot terror aktı planını əvvəlcədən hazırlayıb. O, təyyarənin idarəetməsini ələ keçirərək onu Təl-Əvivdəki Ben Qurion hava limanının sərnişin terminalına çırpmağı və nəticədə mümkün qədər çox insanın ölümünə səbəb olmağı planlaşdırıb.
Prokurorluğun məlumatına görə, şübhəli şəxs 2001-ci il 11 sentyabr terror aktlarından ilhamlanıb və təyyarədən istifadə edərək analoji əməliyyat həyata keçirməyi planlaşdırıb. Onun etirafına görə, aviasiya sahəsində karyera qurmaq qərarı məhz bununla bağlı olub.
Melburnda təhsil aldığı müddətdə o, Kral Melburn Texnologiya İnstitutunun nəzdindəki məscidə müntəzəm olaraq gedirdi. Orada, "My Centre" təşkilatı ilə əlaqəli şəxslərlə tanış olub.
Şübhəli bildirib ki, mərkəzə Əbu Həmzə adı ilə tanınan livanlı şəxs rəhbərlik edib, təşkilatın özü isə "Müsəlman qardaşları" terror hərəkatı ilə əlaqəli assosiasiyadan dəstək alıb.
İstintaq müəyyən edib ki, o, Təl-Əvivə əvvəlki iki reysindən marşrutu və hava limanını öyrənmək üçün istifadə edib. Prokurorluğun versiyasına görə, şübhəli şəxs sentyabrın 30-da bu şəhərə etdiyi üçüncü reys zamanı planını həyata keçirməyə başlayıb.
Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Dubaydan Təl-Əvivə uçan "Flydubai" təyyarəsi Səudiyyə Ərəbistanının Təbuk hava limanında təcili eniş edib. Daha sonra məlum olub ki, pilotlardan biri bıçaq yarası alıb, ikincisi isə təyyarənin idarəetməsini ələ keçirməyə cəhd edib. Digər ekipaj üzvləri və sərnişinlər vəziyyətə müdaxilə ediblər.
"Flydubai" insidentin araşdırılması başa çatana qədər İsrailə uçuşları dayandırıb.