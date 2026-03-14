В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях

В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за размещение в соцсетях видео на фоне ситуации в регионе со сфабрикованным с помощью ИИ контентом.

Как передает Report, об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Среди них граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана и т.д.

"Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ или "попадания в объекты", фальшивых взрывов, пожаров и т.д.