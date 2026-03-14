В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях
Другие страны
- 14 марта, 2026
- 11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за размещение в соцсетях видео на фоне ситуации в регионе со сфабрикованным с помощью ИИ контентом.
Как передает Report, об этом сообщает эмиратское агентство WAM.
Среди них граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана и т.д.
"Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ или "попадания в объекты", фальшивых взрывов, пожаров и т.д.
Последние новости
11:07
WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблемИнфраструктура
11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетяхДругие страны
10:58
Фото
БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических группВнешняя политика
10:47
МИД Азербайджана выразил соболезнования ЭфиопииВнешняя политика
10:47
Эрфан Али: WUF13 станет платформой для демонстрации возможностей городского управленияВнешняя политика
10:45
В Амстердаме в еврейской школе произошел взрывДругие страны
10:40
Мария Фернанда Эспиноса: Итоги WUF13 повлияют на обзор Новой городской повесткиИнфраструктура
10:23
В Багдаде в результате авиаудара погиб один человекДругие страны
10:12
Фото