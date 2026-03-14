BƏƏ-də partlayışlarla bağlı sosial şəbəkələrdə saxta videolar yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 14 mart, 2026
    • 11:34
    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) regiondakı vəziyyət fonunda süni intellektin köməyi ilə saxta videoları sosial şəbəkələrdə yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin WAM agentliyi məlumat yayıb.

    Onların arasında Banqladeş, Vyetnam, Misir, Hindistan, İran və digər ölkələrin vətəndaşları var.

    "BƏƏ-nin baş prokuroru Həməd Səif Əl-Şəmsi müxtəlif millətlərdən olan 10 təqsirləndirilən şəxsin həbs edilməsi üçün göstəriş verib. Bu şəxslər sosial şəbəkələrdə çaşdırıcı, saxta məzmunlu videolar dərc etdiklərinə görə təcili olaraq məhkəməyə göndəriliblər", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, videolarda BƏƏ-nin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi və ya obyektlərin vurulması, saxta partlayışlar, yanğınlar və s. kadrlar yer alıb.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях

    Son xəbərlər

    12:09

    Region
    12:09
    Foto

    Daxili siyasət
    12:07

    İKT
    11:50
    Foto

    Ekologiya
    11:50

    Daxili siyasət
    11:38

    İnfrastruktur
    11:34

    Digər ölkələr
    11:31

    Digər ölkələr
    11:30
    Foto

    Region
    Bütün Xəbər Lenti