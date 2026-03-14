BƏƏ-də partlayışlarla bağlı sosial şəbəkələrdə saxta videolar yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıb
- 14 mart, 2026
- 11:34
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) regiondakı vəziyyət fonunda süni intellektin köməyi ilə saxta videoları sosial şəbəkələrdə yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin WAM agentliyi məlumat yayıb.
Onların arasında Banqladeş, Vyetnam, Misir, Hindistan, İran və digər ölkələrin vətəndaşları var.
"BƏƏ-nin baş prokuroru Həməd Səif Əl-Şəmsi müxtəlif millətlərdən olan 10 təqsirləndirilən şəxsin həbs edilməsi üçün göstəriş verib. Bu şəxslər sosial şəbəkələrdə çaşdırıcı, saxta məzmunlu videolar dərc etdiklərinə görə təcili olaraq məhkəməyə göndəriliblər", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, videolarda BƏƏ-nin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi və ya obyektlərin vurulması, saxta partlayışlar, yanğınlar və s. kadrlar yer alıb.