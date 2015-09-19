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    В ОАЭ объявлен трехдневный траур

    ​Сын премьер-министра ОАЭ скончался от сердечного приступа

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Шейх Рашид бен Мухаммед Аль Мактум, старший сын правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, скончался от сердечного приступа в возрасте 34 лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявили в аппарате главы правительства.

    Эмиратские власти пока не раскрывают деталей произошедшего. В связи со смертью члена правящей семьи Дубая в ОАЭ объявлен трехдневный траур. 

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