​В Нью-Йорке при обрушении дома погиб один человек

Один человек погиб, пятеро пострадали во вторник при частичном обрушении строящегося дома в районе Бронкс.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Пожарным удалось извлечь человека из-под обломков, он скончался от полученных травм. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании. По какой причине, пока не уточняется. Как ожидается, местные власти проведут расследование.