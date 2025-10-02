Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке

Стюардесса пострадала в результате столкновения двух региональных самолетов Delta Air Lines в аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка. Из-за инцидента закрыли две рулежные дорожки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель аэропорта.

"Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого", - сказал он.

Началось расследование с участием представителей Федерального управления гражданской авиации и Нацсовета по безопасности на транспорте.