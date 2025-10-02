Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке

    02 октября, 2025
    09:22
    Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке

    Стюардесса пострадала в результате столкновения двух региональных самолетов Delta Air Lines в аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка. Из-за инцидента закрыли две рулежные дорожки.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель аэропорта.

    "Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого", - сказал он.

    Началось расследование с участием представителей Федерального управления гражданской авиации и Нацсовета по безопасности на транспорте.

    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

