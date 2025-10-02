Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 09:22
Стюардесса пострадала в результате столкновения двух региональных самолетов Delta Air Lines в аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка. Из-за инцидента закрыли две рулежные дорожки.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель аэропорта.
"Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого", - сказал он.
Началось расследование с участием представителей Федерального управления гражданской авиации и Нацсовета по безопасности на транспорте.
Последние новости
10:00
В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человекДругие страны
09:53
Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФАФутбол
09:44
КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти КазахстанаЭнергетика
09:42
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭкономика
09:29
Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу АзербайджанаФутбол
09:22
Видео
Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-ЙоркеДругие страны
09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)Финансы
09:16
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)Финансы
09:12