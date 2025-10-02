Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 09:26
Nyu-Yorkun La-Quardiya hava limanında "Delta Air Lines"a məxsus iki təyyarənin toqquşması səbəbindən uçuş zolaqları bağlanıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının nümayəndəsi məlumat verib.
Hadisə nəticəsində stüardessa xəsarət alıb.
Son xəbərlər
09:47
"Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıbFutbol
09:45
Foto
"Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıbEnergetika
09:37
UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayırFutbol
09:32
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbİqtisadiyyat
09:27
Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcəkDigər ölkələr
09:26
Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan varDigər ölkələr
09:14
UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:05
UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıbFutbol
09:05