    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:26
    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

    Nyu-Yorkun La-Quardiya hava limanında "Delta Air Lines"a məxsus iki təyyarənin toqquşması səbəbindən uçuş zolaqları bağlanıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının nümayəndəsi məlumat verib.

    Hadisə nəticəsində stüardessa xəsarət alıb.

