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В Нью-Йорке прокурор запросил данные о налоговых отчислениях Трампа

В Нью-Йорке прокурор запросил данные о налоговых отчислениях Трампа Аппарат Вэнса направил в налоговое управление города Нью-Йорк повестку с требованием предоставить документы, касающиеся Трампа и его компании Trump Organization
Другие страны
20 февраля 2021 г. 09:41
В Нью-Йорке прокурор запросил данные о налоговых отчислениях Трампа
Дональд Трамп

Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс запросил в связи с расследованием у профильного управления данные о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его сведениям, аппарат Вэнса направил в налоговое управление города Нью-Йорк повестку с требованием предоставить документы, касающиеся Трампа и его компании Trump Organization. Как отмечается в публикации, прокурор запросил данные материалы в связи с проведением расследования по уголовному делу.

Как уточняет агентство, следователи пытаются выяснить, пыталась ли указанная компания искусственно завышать стоимость своих активов с целью получения кредитов на более выгодных условиях, а также занижать этот же показатель для уменьшения налоговых отчислений. В схожей мошеннической деятельности Trump Organization подозревает генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Она проводит собственное расследование.

Вэнс с 2019 года добивается от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством.

Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец предпринял целый ряд попыток через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

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