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В Нью-Йорке поднят государственный флаг Азербайджана

В Нью-Йорке поднят государственный флаг Азербайджана В Нью-Йорке по случаю Дня Республики Азербайджана поднят Государственный флаг нашей страны
Другие страны
29 мая 2021 г. 07:15
В Нью-Йорке поднят государственный флаг Азербайджана

В Нью-Йорке по случаю Дня Республики Азербайджана поднят Государственный флаг нашей страны.

Азербайджанский флаг, поднятый в парке “Bowling Green”, недалеко от Уолл Стрит, считающимся Международным финансовым центром, будет в течение 10 дней развеваться рядом с американским флагом.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии по случаю знаменательного события приняли участие активисты азербайджанской общины, проживающие в Нью-Йорке, и сотрудники Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Национальный флаг на гигантском флагштоке подняли председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ердяланлы и заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Тофик Мусаев.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkun ən izdihamlı yerlərindən birində Azərbaycan bayrağı

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