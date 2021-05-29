В Нью-Йорке поднят государственный флаг Азербайджана

В Нью-Йорке по случаю Дня Республики Азербайджана поднят Государственный флаг нашей страны

В Нью-Йорке по случаю Дня Республики Азербайджана поднят Государственный флаг нашей страны.

Азербайджанский флаг, поднятый в парке “Bowling Green”, недалеко от Уолл Стрит, считающимся Международным финансовым центром, будет в течение 10 дней развеваться рядом с американским флагом.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии по случаю знаменательного события приняли участие активисты азербайджанской общины, проживающие в Нью-Йорке, и сотрудники Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Национальный флаг на гигантском флагштоке подняли председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ердяланлы и заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Тофик Мусаев.

Вусала Аббасова