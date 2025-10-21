Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 06:24
    В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

    На элитном 102-этажном небоскребе 432 Park, который располагается в центре Нью-Йорка (США - ред.), появились трещины, также внутри здания фиксируются протечки и поломки лифтов.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The New York Times.

    "По мнению независимых инженерных экспертов и информации из строительных отчетов и судебных документов, фасад здания, открытого в 2015 году, покрыт выбоинами, а также сотнями трещин, которые указывают на чрезмерную нагрузку на хрупкое сооружение от ветра и дождя", - отмечается в материале.

    Сообщается, что всего через несколько лет после завершения строительства жильцы начали жаловаться, что потолки протекают, лифты неоднократно ломаются, а гостиные скрипят и качаются от сильного ветра.

    Уточняется, что наиболее вероятная причина разрушений - белый бетонный фасад здания. Команда архитекторов и разработчиков пренебрегла безопасностью ради внешнего вида. Ряд консультантов рекомендовал покрыть здание эластомерным материалом, который бы запечатал трещины, но это бы придало зданию глянцевый блеск, который противоречил видению разработчиков.

    В недавнем интервью старший член команды разработчиков 432 Park Билл Унгер сказал, что разработчики и инженеры в то время "пытались выработать наилучший способ сохранить архитектуру и бетон".

    Издание со ссылкой на страницы судебных материалов, публичные записи и переписки между жителями и планировщиками сообщило, что в течение многих лет несколько главных членов команды разработчиков, инженеров и архитекторов 432 Park выражали обеспокоенность по поводу его белого цвета еще до того, как был залит бетон. Устранение проблем в небоскребе может стоить более $100 млн, согласно инженерным отчетам экспертов, которые проверили состояние башни. Также дальнейшее растрескивание может представлять опасность для пешеходов внизу.

    США Нью-Йорк
