Nyu-Yorkda dəbdəbəli göydələnin fasadında çatlar yaranıb
- 21 oktyabr, 2025
- 06:25
ABŞ-nin Nyu-York şəhərinin mərkəzində yerləşən dəbdəbəli 102 mərtəbəli göydələn "432 Park"da çatlar əmələ gəlib, binanın içərisindəki liftin sıradan çıxdığı bildirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.
"Müstəqil mühəndis mütəxəssislərinə və tikinti hesabatlarından və məhkəmə sənədlərindən alınan məlumatlara görə, 2015-ci ildə istifadəyə verilən binanın fasadı çuxurlarla, eləcə də külək və yağışdan kövrək quruluşu həddindən artıq yüklənmə olduğunu göstərən yüzlərlə çatla örtülmüşdür", - məlumatda bildirilir.
Bildirilir ki, tikinti başa çatdıqdan cəmi bir neçə il sonra sakinlər tavanların sızması, liftlərin dəfələrlə sıradan çıxması və güclü külək zamanı yaşayış otaqlarının səsi və yırğalanmasından şikayət etməyə başlayıblar.
Zərərin ən çox ehtimal olunan səbəbinin binanın ağ beton fasadının olduğu bildirilir. Memarlar və tərtibatçılar komandası görünüş naminə təhlükəsizliyə laqeyd yanaşıblar. Bir neçə məsləhətçi çatları möhürləmək üçün binanı elastomer materialla örtməyi tövsiyə etdi, lakin bu, binaya parlaq parıltı verərdi ki, bu da tərtibatçıların baxışı ilə ziddiyyət təşkil edirdi.
"432 Park"ın istehsalat qrupunun yüksək səviyyəli üzvü Bill Unqer bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə deyib ki, o zaman tərtibatçılar və mühəndislər arxitektura və betonu qorumaq üçün ən yaxşı yolu tapmağa çalışıblar.