İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Nyu-Yorkda dəbdəbəli göydələnin fasadında çatlar yaranıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 06:25
    Nyu-Yorkda dəbdəbəli göydələnin fasadında çatlar yaranıb

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərinin mərkəzində yerləşən dəbdəbəli 102 mərtəbəli göydələn "432 Park"da çatlar əmələ gəlib, binanın içərisindəki liftin sıradan çıxdığı bildirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.

    "Müstəqil mühəndis mütəxəssislərinə və tikinti hesabatlarından və məhkəmə sənədlərindən alınan məlumatlara görə, 2015-ci ildə istifadəyə verilən binanın fasadı çuxurlarla, eləcə də külək və yağışdan kövrək quruluşu həddindən artıq yüklənmə olduğunu göstərən yüzlərlə çatla örtülmüşdür", - məlumatda bildirilir.

    Bildirilir ki, tikinti başa çatdıqdan cəmi bir neçə il sonra sakinlər tavanların sızması, liftlərin dəfələrlə sıradan çıxması və güclü külək zamanı yaşayış otaqlarının səsi və yırğalanmasından şikayət etməyə başlayıblar.

    Zərərin ən çox ehtimal olunan səbəbinin binanın ağ beton fasadının olduğu bildirilir. Memarlar və tərtibatçılar komandası görünüş naminə təhlükəsizliyə laqeyd yanaşıblar. Bir neçə məsləhətçi çatları möhürləmək üçün binanı elastomer materialla örtməyi tövsiyə etdi, lakin bu, binaya parlaq parıltı verərdi ki, bu da tərtibatçıların baxışı ilə ziddiyyət təşkil edirdi.

    "432 Park"ın istehsalat qrupunun yüksək səviyyəli üzvü Bill Unqer bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə deyib ki, o zaman tərtibatçılar və mühəndislər arxitektura və betonu qorumaq üçün ən yaxşı yolu tapmağa çalışıblar.

    Nyu-York Göydələn memar
    В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

    Son xəbərlər

    07:13

    ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik

    Digər ölkələr
    06:38

    İtaliyada basketbol azarkeşləri avtobus sürücüsünü öldürüb

    Digər ölkələr
    06:25

    Nyu-Yorkda dəbdəbəli göydələnin fasadında çatlar yaranıb

    Digər ölkələr
    05:50

    ABŞ bankları Argentinaya 20 milyard dollar kredit vermək zəmanəti üçün mübarizə aparır

    Digər ölkələr
    05:22

    Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa verib

    Digər ölkələr
    04:51

    Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklər

    Digər ölkələr
    04:17

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    03:49

    Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb

    Futbol
    03:09

    Tramp: Demokratlar tezliklə şatdaun əleyhinə tədbirləri dəstəkləyəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti