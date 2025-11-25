Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 04:06
    В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

    В Новой Зеландии к 2050 году будут полностью истреблены все дикие кошки.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на министра охраны природы страны Таму Потаку сообщает газета The Guardian.

    Дикие кошки включены в принятую в 2016 государственную программу "Без хищников - 2050", в соответствии с которой в Новой Зеландии уничтожаются хищники, наносящие особый ущерб местной уникальной фауне.

    В настоящее время в стране насчитывается свыше 2,5 млн диких кошек, ведущих свое происхождение от завезенных европейцами домашних кошек. В некоторых районах их уже уничтожают, но к следующему году будут приняты меры, направленные на их полное искоренение.

    Планы по уничтожению диких кошек вызвали серьезную критику со стороны защитников животных, которые обвиняют власти в излишней жестокости.

    Новая Зеландия Кошки
