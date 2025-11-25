Yeni Zelandiyada bütün vəhşi pişiklər öldürüləcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 25 noyabr, 2025
    • 04:16
    Yeni Zelandiya 2050-ci ilə qədər bütün vəhşi pişikləri tamamilə məhv etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin təbiəti mühafizə naziri Tamu Potaka istinadən "The Guardian" nəşri yazıb.

    Vəhşi pişiklər 2016-cı ildə qəbul edilmiş və Yeni Zelandiyanın guya unikal faunasına xüsusi ziyan vuran yırtıcıların məhv edilməsini nəzərdə tutan "Yırtıcılardan Azad 2050" hökumət proqramına daxildir.

    Hazırda ölkədə 2,5 milyondan çox vəhşi pişik var, onlar avropalılar tərəfindən gətirilən ev pişiklərindəndir. Bəzi ərazilərdə onlar artıq məhv edilir, lakin gələn ilə qədər onların tamamilə məhv edilməsi üçün tədbirlər görüləcək.

    Vəhşi pişiklərin məhv edilməsi planları hakimiyyəti hədsiz qəddarlıqda ittiham edən heyvan hüquqları fəallarının ciddi tənqidinə səbəb olub.

    В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

