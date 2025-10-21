Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Другие страны
    21 октября, 2025
    • 10:30
    В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Из-за ливней и сильного ветра на Северном острове Новой Зеландии закрыты детские сады и школы, перекрыта часть автомагистралей. Более 10 тыс. домов остались без электричества.

    Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанция RNZ.

    По данным станции, один мужчина погиб из-за упавшей на него ветки на горе Виктория в Веллингтоне, столице Новой Зеландии.

    Авиакомпания Air New Zealand ночью приостанавливала полеты в городской аэропорт. В регионе Вайрарапа остановлено автобусное сообщение, а власти призывают людей оставаться дома. В округах Южная Вайрарапа, Картертон и Мастертон повалены деревья.

    По прогнозу государственной метеослужбы шторм продлится до конца недели. В Веллингтоне зафиксированы порывы ветра 33 м/с, а на некоторых участках его скорость достигала 39 м/с.

    Yeni Zelandiyada fırtına səbəbindən 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb

