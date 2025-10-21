Yeni Zelandiyada fırtına səbəbindən 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 10:57
Yeni Zelandiyanın Şimal adasında leysan və güclü küləklər səbəbindən uşaq bağçaları və məktəblər bağlanıb, 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli RNZ radiostansiyası məlumat yayıb.
Stansiyanın məlumatına görə, Yeni Zelandiyanın paytaxtı Vellinqtondakı Viktoriya dağında ağac budağının üzərinə düşməsi nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Air New Zealand" aviaşirkəti gecə şəhər hava limanına uçuşları dayandırıb. Hökumət insanları evdə qalmağa çağırır.
