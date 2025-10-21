İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Yeni Zelandiyada fırtına səbəbindən 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:57
    Yeni Zelandiyada fırtına səbəbindən 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb

    Yeni Zelandiyanın Şimal adasında leysan və güclü küləklər səbəbindən uşaq bağçaları və məktəblər bağlanıb, 10 mindən çox ev elektriksiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli RNZ radiostansiyası məlumat yayıb.

    Stansiyanın məlumatına görə, Yeni Zelandiyanın paytaxtı Vellinqtondakı Viktoriya dağında ağac budağının üzərinə düşməsi nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Air New Zealand" aviaşirkəti gecə şəhər hava limanına uçuşları dayandırıb. Hökumət insanları evdə qalmağa çağırır.

    Yeni Zelandiya leysan fırtına Vellinqton
    В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedib

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti