    В Норвегии возле авиабазы Эрланн зафиксирован беспилотники

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 21:26
    В Норвегии возле авиабазы Эрланн зафиксирован беспилотники

    Беспилотники были зафиксированы вблизи авиабазы норвежских военно-воздушных сил Эрланн, где проходят учения НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NRK.

    По ее информации, дроны в бесполетной зоне вблизи базы были замечены в субботу утром, к расследованию инцидента привлечены службы безопасности и полиция.

    На аэродроме в Эрланне базируются истребители F-35. С 15 по 28 сентября на авиабазе проводятся учения НАТО Toxic Trip, в которых принимают участие 450 военнослужащих из 16 стран.

    учения НАТО база Эрланн беспилотники Норвегия
    Norveçin Erlann aviabazası yaxınlığında PUA-lar aşkarlanıb

    Лента новостей