В Норвегии возле авиабазы Эрланн зафиксирован беспилотники
- 27 сентября, 2025
- 21:26
Беспилотники были зафиксированы вблизи авиабазы норвежских военно-воздушных сил Эрланн, где проходят учения НАТО.
Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NRK.
По ее информации, дроны в бесполетной зоне вблизи базы были замечены в субботу утром, к расследованию инцидента привлечены службы безопасности и полиция.
На аэродроме в Эрланне базируются истребители F-35. С 15 по 28 сентября на авиабазе проводятся учения НАТО Toxic Trip, в которых принимают участие 450 военнослужащих из 16 стран.
