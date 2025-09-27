В Норвегии возле авиабазы Эрланн зафиксирован беспилотники

Беспилотники были зафиксированы вблизи авиабазы норвежских военно-воздушных сил Эрланн, где проходят учения НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NRK.

По ее информации, дроны в бесполетной зоне вблизи базы были замечены в субботу утром, к расследованию инцидента привлечены службы безопасности и полиция.

На аэродроме в Эрланне базируются истребители F-35. С 15 по 28 сентября на авиабазе проводятся учения НАТО Toxic Trip, в которых принимают участие 450 военнослужащих из 16 стран.