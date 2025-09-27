Norveçin Erlann aviabazası yaxınlığında PUA-lar aşkarlanıb
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 22:33
Norveçin Hərbi Hava Qüvvələrinin təlim keçdiyi Erlann aviabazasının yaxınlığında PUA-lar qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NRK telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, şənbə günü səhər bazanın yaxınlığındakı uçuşsuz zonada dronlar aşkarlanıb. İnsidentin araşdırılmasına təhlükəsizlik xidmətləri və polis cəlb edilib.
F-35 qırıcıları Erlann aerodromunda yerləşir. Sentyabrın 15-dən 28-dək aviabazada NATO-nun "Toxic Trip" təlimləri keçirilib. Təlimlərdə 16 ölkədən 450 hərbçi iştirak edir.
