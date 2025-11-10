Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

    • 10 ноября, 2025
    • 03:24
    Около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с севшего на мель транспортного десантного судна на севере Норвегии.

    Как передает Report, об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти.

    "В коммуне Хьельсунн... около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

    Телерадиокомпания со ссылкой на власти отмечает, что для предотвращения еще большей утечки топливо из судна сливают, однако есть опасения, что предстоящая погода может осложнить работу.

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

