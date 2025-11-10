В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 03:24
Около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с севшего на мель транспортного десантного судна на севере Норвегии.
Как передает Report, об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти.
"В коммуне Хьельсунн... около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Телерадиокомпания со ссылкой на власти отмечает, что для предотвращения еще большей утечки топливо из судна сливают, однако есть опасения, что предстоящая погода может осложнить работу.
Последние новости
03:35
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
03:24
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топливаДругие страны
02:49
В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за деньДругие страны
02:17
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5В регионе
01:52
Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусамДругие страны
01:23
В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибшийПроисшествия
00:58
СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:39
Новый президент Боливии привел к присяге свое правительствоДругие страны
23:56