    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 03:26
    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Norveçin şimalında saya oturmuş desant-nəqliyyat gəmisindən təxminən 4 min litr dizel yanacağı sızıb.

    "Report" Norveçin NRK teleradio şirkətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

    "Hyelsunn kommunasında "M/S Sørøysund" adlı desant nəqliyyat gəmisindən təxminən 4 min litr dizel yanacağı sızıb. Şənbə günü gəmi saya oturub", – deyə teleradio şirkətinin məlumatında bildirilib.

    Şirkət hakimiyyət orqanlarına istinadən qeyd edib ki, daha böyük sızmanın qarşısını almaq üçün gəmidən yanacaq boşaldılır, lakin hava şəraitinin işləri çətinləşdirə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var.

    Norveç gəmi sızıntı
