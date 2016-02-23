​В Никарагуа выпустили 8 тыс. заключенных, чтобы освободить тюрьмы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Более восьми тысяч заключенных выпущены на свободу в Никарагуа с целью освободить переполненные тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на правительство.

Были выпущены 8149 заключенных со сроком заключения до пяти лет. Кроме того, 94 иностранца были отправлены для отбывания наказания на родину.

Сообщается, что все заключенные были досрочно освобождены с 2014 года по настоящее время. В сообщении правительства не уточняется, какова на данный момент численность арестантов в тюрьмах Никарагуа. Тем не менее, как передает агентство со ссылкой на неправительственный Центр по правам человека Никарагуа, в прошлом году в пенитенциарных заведениях страны насчитывалось 10,5 тыс. заключенных, что в два раза превышает вместимость тюрем Никарагуа.