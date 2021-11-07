О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Никарагуа пройдут президентские и парламентские выборы

В Никарагуа пройдут президентские и парламентские выборы Свыше 4,5 млн человек приглашены к участию в президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Никарагуа в воскресенье.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 05:44
В Никарагуа пройдут президентские и парламентские выборы

Свыше 4,5 млн человек приглашены к участию в президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Никарагуа в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, им предстоит избрать президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента.

Голосование начнется в 07:00 (17:00 бакинское время) и пройдет при строгом соблюдении мер профилактики заражения коронавирусом. Власти задействуют около 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности народного волеизъявления, а следить за его ходом будут более 200 иностранных наблюдателей.

Выборы завершатся в 18:00 (04:00 понедельника, бакинское время), но если на участке к этому часу останутся избиратели, то они смогут проголосовать. Избранный президент вступит в должность 10 января следующего года на пятилетний срок.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в середине октября, около 75% избирателей собираются поддержать действующего президента Даниэля Ортегу, баллотирующегося на пятый срок, и выдвинувшую его партию "Сандинистский фронт национального освобождения". Конкуренцию главе государства и его супруге Росарио Мурильо, вновь претендующей на должность вице-президента, составят пять человек, из которых наиболее известны представитель Либеральной конституционалистской партии Уолтер Эспиноса и лидер Никарагуанской партии христианского пути Гильермо Осорно. Последний принимал участие в президентских выборах в 1996 году, набрав 4,1% голосов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено
В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено
6 ноября 2021 г. 14:34
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
5 ноября 2021 г. 12:49
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi