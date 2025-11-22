В Нигерии вооруженные люди похитили более 200 школьников и учителей католической школы
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 05:55
Вооруженные люди напали на католическую школу в западном регионе Нигерии и похитили более 200 школьников и 12 педагогов.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, нападение произошло в католической школе Святой Марии в общине Папири местного правительства Агвара.
По информации агентства, были захвачены 215 учеников и 12 учителей. Представитель государственного отделения Христианской ассоциации Нигерии (CAN) Даниэль Атори отметил, что ведется работа по безопасному возвращению похищенных домой.
