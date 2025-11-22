Nigeriyada silahlılar 200-dən çox şagird və müəllimi məktəbdən qaçırıblar
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 06:47
Nigeriyada silahlı şəxslər ölkənin qərb bölgəsindəki katolik məktəbinə hücum edərək 200-dən çox şagird və 12 müəllimi qaçırıblar.
"Report" "Associated Press"ə istinadən məlumatına görə, hücum Aqvara yerli hökumətində, Papiri icmasındakı Müqəddəs Məryəm Katolik Məktəbində baş verib.
Agentliyin məlumatına görə, 215 şagird və 12 müəllim qaçırılıb. Nigeriya Xristian Assosiasiyasının (CAN) dövlət bölməsinin nümayəndəsi Daniel Atori bildirib ki, qaçırılanların təhlükəsiz şəkildə geri qayıtmasını təmin etmək üçün səylər göstərilir.
