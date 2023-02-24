В Нигерии военные уничтожили 61 незаконный нефтеперерабатывающий завод

Нигерийские военные в рамках операции "Дельта Сейф" обнаружили и уничтожили 61 нелегальный завод по переработке нефти.

Нигерийские военные в рамках операции "Дельта Сейф" обнаружили и уничтожили 61 нелегальный завод по переработке нефти.

Как передает Report, об этом сообщает национальная газета Нигерии Champion.

Директор по работе со СМИ Министерства обороны Нигерии генерал-майор Муса Данмадами сообщил, что войска продолжают вести борьбу против кражи нефти, незаконных нефтеперерабатывающих заводов и другой преступной деятельности в дельте Нигера, организовав патрулирование, рейды и операции по разминированию.

Помимо установок по перегонке нефти, войска уничтожили 289 резервуаров для хранения топлива, 167 печей, 19 земляных ям и 13 деревянных лодок. Военнослужащие также изъяли 250,5 тыс. литров автомобильного бензина (AGO), 75 тыс. литров сырой нефти и 2 тыс. литров моторного масла.

В ходе рейдов были также обнаружены и изъяты около 20 единиц оружия, 359 единиц боеприпасов, 10 автомобилей, два катера, две насосные установки и два подвесных двигателя, арестованы 142 подозреваемых в незаконной переработке нефти.