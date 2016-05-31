В Нигерии в ходе столкновений с полицией погибли десять человек

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в столкновениях с полицией в ходе демонстраций в городах Нигерии по случаю годовщины образования непризнанного государства Биафра.

Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, в столице штата Анамбра - городе Онича - жертвами столкновений стали пять человек, еще пятеро участников акций протеста погибли в городе Асаба, штат Дельта. Сколько человек вышли на демонстрации, не уточняется.

Как сообщают представители полиции, они открыли огонь в связи с тем, что участники демонстраций - сторонники движения "Коренные жители Биафры" (Indigenous People of Biafra, IPOB) - начали стрельбу по сотрудникам службы безопасности, следившим за ходом протестов.

"Мы вынуждены были задействовать наших сотрудников, чтобы гарантировать мирный характер протестов, но мы были удивлены, что люди стали действовать агрессивно", - сказал представитель полиции штата Дельта Чарльз Мука (Charles Muka). По его словам, столкновения с применением насилия также наблюдались в столицах штатов Имо, Эбоньи, Абия и Риверс.