Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 13 апреля, 2026
    • 16:20
    В Нигерии террористы атаковали военную базу

    Боевики террористической группировки "Боко Харам" и Исламское государство Западной Африки совершили атаку на военную базу на северо-востоке Нигерии у границы с Чадом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    В ходе атаки был убит один из офицеров и шестеро военнослужащих. В свою очередь, сообщает источник, военные смогли ликвидировать по меньшей мере 12 боевиков.

    Агентство отмечает, что повстанцы усилили атаки на военные базы, и захватывают оружие по всему региону, оказывая дополнительное давление на власти страны и ее президента Бола Тинубу, который пообещал положить конец многолетнему кровопролитию.

    Отмечается, что на протяжении 17 лет боевики радикальных группировок ведут вооруженное восстание с целью создания исламского государства на северо-востоке Нигерии. По данным гуманитарных организаций, несмотря на масштабные военные операции, за это время погибли тысячи мирных граждан, и по меньшей мере 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

    Исламское государство Западной Африки Боко Харам Террористическая атака Нигерия Чад
    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей