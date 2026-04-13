В Нигерии террористы атаковали военную базу

Боевики террористической группировки "Боко Харам" и Исламское государство Западной Африки совершили атаку на военную базу на северо-востоке Нигерии у границы с Чадом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В ходе атаки был убит один из офицеров и шестеро военнослужащих. В свою очередь, сообщает источник, военные смогли ликвидировать по меньшей мере 12 боевиков.

Агентство отмечает, что повстанцы усилили атаки на военные базы, и захватывают оружие по всему региону, оказывая дополнительное давление на власти страны и ее президента Бола Тинубу, который пообещал положить конец многолетнему кровопролитию.

Отмечается, что на протяжении 17 лет боевики радикальных группировок ведут вооруженное восстание с целью создания исламского государства на северо-востоке Нигерии. По данным гуманитарных организаций, несмотря на масштабные военные операции, за это время погибли тысячи мирных граждан, и по меньшей мере 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.