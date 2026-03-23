В Нигерии произошел мощный взрыв, десятки человек пострадали

В населенном пункте Воро (штат Квара) на западе Нигерии произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали многие люди.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Arise News.

По предварительным данным, произошедшее оценивается как теракт, .

На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы.

Официальное число пострадавших пока не сообщается.

Ранее, 4 февраля террористы атаковали Воро, убив более 160 мирных граждан. После этого вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во главе высокопоставленной делегации посетил Воро, заверив жителей в решимости сделать все для нормализации обстановки. Было объявлено о направлении туда батальона нигерийской армии.

Нынешний взрыв, отмечает телеканал, ставит под сомнение эффективность мер по обеспечению безопасности населении.