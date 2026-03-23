    В Нигерии произошел мощный взрыв, десятки человек пострадали

    В населенном пункте Воро (штат Квара) на западе Нигерии произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали многие люди.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Arise News.

    По предварительным данным, произошедшее оценивается как теракт, .

    На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы.

    Официальное число пострадавших пока не сообщается.

    Ранее, 4 февраля террористы атаковали Воро, убив более 160 мирных граждан. После этого вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во главе высокопоставленной делегации посетил Воро, заверив жителей в решимости сделать все для нормализации обстановки. Было объявлено о направлении туда батальона нигерийской армии.

    Нынешний взрыв, отмечает телеканал, ставит под сомнение эффективность мер по обеспечению безопасности населении.

    Армия Нигерии Кашим Шеттима Теракт Пострадавшие при взрыве
    Nigeriyada güclü partlayış baş verib, onlarla insan xəsarət alıb
    Ты - Король

