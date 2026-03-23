Nigeriyada güclü partlayış baş verib, onlarla insan xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 17:44
Nigeriyanın qərbində Voro yaşayış məntəqəsində (Kvara ştatı) güclü partlayış baş verib, nəticədə çox sayda insan xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Arise News" telekanalı məlumat yayıb.
İlkin məlumatlara görə, baş verən hadisə terror aktı kimi qiymətləndirilir.
Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri aparılır.
Zərərçəkənlərin rəsmi sayı hələ ki açıqlanmayıb.
Daha əvvəl, fevralın 4-də terrorçular Voroya hücum edərək 160-dan çox dinc vətəndaşı öldürüblər. Bundan sonra Nigeriyanın vitse-prezidenti Kaşim Şettima Voronu ziyarət edərək sakinləri vəziyyətin normallaşdırılması üçün hər şeyin ediləcəyinə əmin etmişdi.
