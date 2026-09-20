В Нигерии при вооруженных нападениях погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате нападений неизвестных вооруженных лиц в штате Плато в центральной части Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xihua со ссылкой на местную прессу.

По данным Leadership, вооруженные люди атаковали автобус в районе Баркин-Лади, убив пять человек. Еще четыре человека были убиты утром в воскресенье по пути в церковь.

Нападения также произошли в районе Рийом и соседних общинах. Некоторые жители покинули свои дома из-за опасений новых атак.

К настоящему времени ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.