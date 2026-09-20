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    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 23:29
    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Nigeriyanın mərkəzi hissəsində yerləşən Plato ştatında naməlum silahlı şəxslərin törətdiyi hücumlar nəticəsində azı 9 nəfər öldürülüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli mətbuata istinadən xəbər verib.

    Silahlı şəxslər Barkin-Ladi rayonunda avtobusa hücum edərək 5 nəfəri öldürüblər. Daha 4 nəfər isə bazar günü səhər kilsəyə getdikləri vaxt qətlə yetirilib.

    Hücumlar Riyom rayonunda və qonşu icmalarda da baş verib. Yeni hücumların ola biləcəyindən ehtiyat edən bəzi sakinlər evlərini tərk ediblər.

    Hazırda heç bir silahlı qruplaşma hücumlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.

    Nigeriya Silahlı şəxs
    В Нигерии при вооруженных нападениях погибли девять человек

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