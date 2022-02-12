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В Нигерии обрушилось строящееся здание, под завалами находятся рабочие

В Нигерии обрушилось строящееся здание, под завалами находятся рабочие Трехэтажное здание, строящееся в крупнейшем городе Нигерии - Лагосе, рухнуло в субботу, под завалами находятся рабочие.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 22:32
В Нигерии обрушилось строящееся здание, под завалами находятся рабочие

Трехэтажное здание, строящееся в крупнейшем городе Нигерии - Лагосе, рухнуло в субботу, под завалами находятся рабочие.

Как передает Report, об этом сообщил нигерийский новостной портал Politics Nigeria.

По его словам, двое рабочих уже извлечены из-под рухнувших конструкций, об их состоянии не сообщается. Спасательные работы продолжаются. Точное число строителей, находившихся в здании в момент его обрушения, неизвестно.

Рухнувшее здание возводилось в районе Яба в непосредственной близости от университета Лагоса. Полиция перекрыла несколько улиц.

Обвал строящегося здания в Лагосе - второй за последние неполные четыре месяца. 1 ноября рухнуло 21-этажное здание, погибли 38 рабочих и руководителей стройки.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada tikilməkdə olan bina uçub, dağıntılar altında qalanlar var

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