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В Нигерии из-за атак боевиков погибли более 60 человек

​В Нигерии из-за атак боевиков погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.

Боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц. Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.

Отмечается также, что боевики подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

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