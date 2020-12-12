О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната

В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари
Другие страны
12 декабря 2020 г. 14:36
В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната

Группа бандитов похитила на севере Нигерии несколько десятков учеников средней школы-интерната.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу нигерийская газета This Day.

"Бандиты на мотоциклах нагрянули поздним вечером 11 декабря, когда школьники уже спали, - заявил изданию очевидец событий. - Они открыли беспорядочную стрельбу". Собеседник газеты не смог назвать точную цифру похищенных, однако заявил, что речь идет о нескольких десятках.

Нападение было свершено в городе Канкара в штате Кацина. Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он посещает с частным визитом свой родной город Дуара.

В нынешнем году в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать воинские подразделения для борьбы с бандитами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi