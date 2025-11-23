В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежать

В Нигерии 50 из 300 учащихся, похищенных террористами из католической школы на западе Нигерии, смогли убежать.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.

"Мы получили добрую весть: 50 учащихся убежали и вернулись к родителям", - цитирует агентство коммюнике организации.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 ноября преступники напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер на западе Нигерии и насильно увели с собой 303 человека, в том числе 12 преподавателей.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.