В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежать

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 19:49
    В Нигерии 50 из 300 учащихся, похищенных террористами из католической школы на западе Нигерии, смогли убежать.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.

    "Мы получили добрую весть: 50 учащихся убежали и вернулись к родителям", - цитирует агентство коммюнике организации.

    Напомним, что в ночь с 20 на 21 ноября преступники напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер на западе Нигерии и насильно увели с собой 303 человека, в том числе 12 преподавателей.

    В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.

    Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıb

