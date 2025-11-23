В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежать
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 19:49
В Нигерии 50 из 300 учащихся, похищенных террористами из католической школы на западе Нигерии, смогли убежать.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.
"Мы получили добрую весть: 50 учащихся убежали и вернулись к родителям", - цитирует агентство коммюнике организации.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 ноября преступники напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер на западе Нигерии и насильно увели с собой 303 человека, в том числе 12 преподавателей.
В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.
Последние новости
20:26
Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в ЛиванеДругие
20:08
На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспортаИнфраструктура
19:53
Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном КавказеВ регионе
19:49
В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежатьДругие страны
19:25
Умеров: Согласование мирного плана по Украине находится на завершающем этапеДругие страны
18:56
Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему регионуВ регионе
18:42
ССО Украины нанесли удар по ключевым позициям российских войск на Покровском направленииДругие страны
18:26
Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофойДругие страны
18:10