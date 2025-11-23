İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 20:16
    Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıb

    Nigeriyada katolik məktəbindən terrorçular tərəfindən qaçırılan 300 şagirddən 50-si qaçmağa müvəffəq olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) Nigeriyanın Xristianlar Assosiasiyasına istinadən xəbər yayıb.

    "Xoş xəbər aldıq: 50 şagird qaçıb, valideynlərinin yanına qayıdıb", - agentlik təşkilatın bəyanatına istinadən bildirib.

    Xatırladaq ki, noyabrıın 20-dən 21-ə keçən gecə cinayətkarlar Nigeriyanın qərbindəki Niger ştatındakı Müqəddəs Məryəm Katolik Məktəbinə hücum edib və 12 müəllim də daxil olmaqla 303 nəfəri zorla qaçırıblar.

    Nigeriya Prezidenti Bola Tinubu məktəblərə hücumların sayının artması səbəbindən xarici səfərlərini ləğv edib. Hakimiyyət orqanları təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar səbəbindən 36 ştatdan 10-da məktəbləri bağlayıb. Oraya əlavə ordu və polis qüvvələri göndərilib.

    В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежать

