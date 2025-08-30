В Нигерии 13 человек утонули, спасаясь от бандитов

По меньшей мере 13 человек погибли и более 20 пропали без вести, спасаясь от вооруженного нападения в нигерийском штате Замфара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Местные жители сообщают, что нападавшие штурмовали два населенных пункта в районе Бирнин Магаджи, заставив местных жителей бежать к близлежащей реке, где была всего одна лодка. Спасаясь от нападения жители забрались в лодку и затонули в реке.

Reuters отмечает, что Замфара является местом постоянных нападений вооруженных бандитов. В последние месяцы количество нападений усилилось на фоне столкновений бандформирований и радикальных исламистов.