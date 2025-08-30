    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Нигерии 13 человек утонули, спасаясь от бандитов

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 15:30
    В Нигерии 13 человек утонули, спасаясь от бандитов

    По меньшей мере 13 человек погибли и более 20 пропали без вести, спасаясь от вооруженного нападения в нигерийском штате Замфара.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Местные жители сообщают, что нападавшие штурмовали два населенных пункта в районе Бирнин Магаджи, заставив местных жителей бежать к близлежащей реке, где была всего одна лодка. Спасаясь от нападения жители забрались в лодку и затонули в реке.

    Reuters отмечает, что Замфара является местом постоянных нападений вооруженных бандитов. В последние месяцы количество нападений усилилось на фоне столкновений бандформирований и радикальных исламистов.

    Нигерия   нападение   разбойное нападение   жертвы   штат Замфара  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşüb

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей