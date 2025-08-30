Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşüb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 15:41
Nigeriyanın Zamfara ştatında silahlı hücumdan qaçarkən azı 13 nəfər həlak olub və 20-dən çox insan itkin düşüb.
Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.
Yerli sakinlər bildirirlər ki, hücum edənlər Birnin Maqaci bölgəsində iki yaşayış məntəqəsinə hücum edib və yerli sakinləri yaxınlıqdakı çaya qaçmağa məcbur ediblər, orada isə cəmi bir qayıq olub. Qayığa minən sakinlər çayda batıblar.
"Reuters" qeyd edir ki, Zamfara silahlı quldurların daimi hücum etdiyi yerdir. Son aylarda hücumların sayı xeyli artıb.
Son xəbərlər
16:27
Anar Quliyev: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı çox yüksək səviyyədə təşkil olundu"Fərdi
16:11
Almaniya Avropa Komissiyasının İsrailə qarşı sanksiyalar barədə təklifini rədd edirDigər ölkələr
16:09
Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıbBiznes
16:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:41
Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşübDigər ölkələr
15:35
Azərbaycanda tikinti icazələri daha əlçatan olacaqİnfrastruktur
15:34
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 %-dən çox artıbMaliyyə
15:30
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "UEFA Çempionlar Liqasının ilk iki matçında futzalçılar bütün tapşırıqları yerinə yetirdi"Futbol
15:26