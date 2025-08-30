    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşüb

    • 30 avqust, 2025
    • 15:41
    

    Nigeriyanın Zamfara ştatında silahlı hücumdan qaçarkən azı 13 nəfər həlak olub və 20-dən çox insan itkin düşüb.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Yerli sakinlər bildirirlər ki, hücum edənlər Birnin Maqaci bölgəsində iki yaşayış məntəqəsinə hücum edib və yerli sakinləri yaxınlıqdakı çaya qaçmağa məcbur ediblər, orada isə cəmi bir qayıq olub. Qayığa minən sakinlər çayda batıblar.

    "Reuters" qeyd edir ki, Zamfara silahlı quldurların daimi hücum etdiyi yerdir. Son aylarda hücumların sayı xeyli artıb.

    В Нигерии 13 человек утонули, спасаясь от бандитов

