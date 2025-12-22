İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın güləş hakimi ən yüksək kateqoriyaya yiyələnib

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:01
    Azərbaycanın güləş hakimi ən yüksək kateqoriyaya yiyələnib

    Azərbaycanın güləş hakimi Bəşir İsazadə ən yüksək dərəcə sayılan I-S kateqoriyasına yiyələnib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.

    Bu il U-23 Avropa çempionatında, U-20 dünya çempionatında və İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ədaləti qoruyan lənkəranlı referi Dünya Güləş Birliyinin (UWW) etimadını doğruldub. Bu dərəcəyə sahib hakimlər bütün yarışlarda, o cümlədən Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanırlar.

    Daha 2 referi isə beynəlxalq kateqoriyalı ədalət təmsilçiləri sırasına qoşulub. Oktyabrın 7-12-də Macarıstanın Tatabanya şəhərində təşkil edilən veteranların dünya çempionatında iş başında olan və imtahandan keçən Samir Hacıyevlə (Astara) Əkbər Məmmədli (Göyçay) UWW-nin qərarı ilə III dərəcəli beynəlxalq hakim statusuna yiyələniblər.

    Bununla da Azərbaycanın beynəlxalq hakimlərinin sayı 25-ə çatıb.

    güləş Azərbaycan Güləş Federasiyası Dünya Güləş Birliyi Bəşir İsazadə Samir Hacıyev Əkbər Məmmədli

    Son xəbərlər

    16:17

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:16

    Amnistiya aktı probasiya üzə 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    16:14

    Millinin baş məşqçisi: "Azərbaycan çempionatının nəticələri regionlardakı inkişafın göstəricisidir"

    Fərdi
    16:12

    AHİK: Yeni il hədiyyələri ilə bağlı yayılan iddialar reallığı əks etdirmir

    Biznes
    16:11
    Foto

    Amnistiya aktı Probasiya Xidmətində icra edilir

    Daxili siyasət
    16:10

    Aİ Ukraynaya 2,3 milyard məbləğində növbəti tranş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    16:07

    Karen Avanesyanın məhkəməsində: O, özünü Ermənistanın qəhrəmanı adlandırırdı

    Hadisə
    16:05
    Rəy

    Ağ Ev Venesuelada "Hizbullah"a qarşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:02
    Foto

    Türkiyənin hərbi-siyasi rəhbərliyi Suriya Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti