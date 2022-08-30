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В Нигере проливные дожди стали причиной гибели более 70 человек

В Нигере проливные дожди стали причиной гибели более 70 человек Не менее 75 человек погибли с июня в Нигере из-за продолжающихся сильных ливней, вызвавших наводнения и оползни.
Другие страны
30 августа 2022 г. 19:37
В Нигере проливные дожди стали причиной гибели более 70 человек

Не менее 75 человек погибли с июня в Нигере из-за продолжающихся сильных ливней, вызвавших наводнения и оползни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

По состоянию на 28 августа наряду с 75 погибшими еще 102 получили ранения и 108 346 человек пострадали от последствий проливных дождей. Разрушено и сильно повреждено 12 700 домов.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в областях Зиндер, Маради и Тилабери. Власти принимают экстренные меры для помощи населению указанных регионов. Уже роздали более 628 тонн зерна и муки.

Синоптики предупреждают о продолжении выпадения обильных осадков в ближайшие недели. Сезон дождей длится в Нигере с июня по начало сентября.

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