В Нигере более 20 военных погибли при нападении на лагерь для беженцев

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Более 20 военнослужащих, охранявших лагерь беженцев в Нигере, погибли в результате нападения боевиков.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
"Мы получили информацию о нападении на лагерь в Тассалите. В настоящий момент известно о 22 погибших", — заявил премьер-министр страны Бриги Рафини.
Глава правительства добавил, что число жертв может вырасти.
В лагере, расположенном в центральной части Нигера, проживали беженцы из Мали. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.
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