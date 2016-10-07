В Нигере более 20 военных погибли при нападении на лагерь для беженцев

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Более 20 военнослужащих, охранявших лагерь беженцев в Нигере, погибли в результате нападения боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы получили информацию о нападении на лагерь в Тассалите. В настоящий момент известно о 22 погибших", — заявил премьер-министр страны Бриги Рафини.

Глава правительства добавил, что число жертв может вырасти.

В лагере, расположенном в центральной части Нигера, проживали беженцы из Мали. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.