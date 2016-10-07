 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нигере более 20 военных погибли при нападении на лагерь для беженцев

    Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Более 20 военнослужащих, охранявших лагерь беженцев в Нигере, погибли в результате нападения боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Мы получили информацию о нападении на лагерь в Тассалите. В настоящий момент известно о 22 погибших", — заявил премьер-министр страны Бриги Рафини.

    Глава правительства добавил, что число жертв может вырасти.

    В лагере, расположенном в центральной части Нигера, проживали беженцы из Мали. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi