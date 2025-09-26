Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 15:12
    В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

    Полиция Нидерландов задержала в Гааге двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

    Как cообщает Report со ссылкой на российские СМИ, предположительно, несовершеннолетние использовали сниффер для перехвата раздаваемого по Wi-Fi интернет-трафика.

    Подростков задержали по наводке Службы общей разведки и безопасности.

    Известно, что им уже избрали меру пресечения: один останется под арестом на две недели, второго отправили под домашний арест.

    Отец одного из подростков заявил журналистам, что их подозревают в выполнении заказов на хакерские атаки. Они могли перехватывать трафик, когда гуляли по городу и проходили мимо административных зданий, в том числе Европола. По версии следствия, заказ им поступил через Telegram.

    Лента новостей