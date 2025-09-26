В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Полиция Нидерландов задержала в Гааге двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Как cообщает Report со ссылкой на российские СМИ, предположительно, несовершеннолетние использовали сниффер для перехвата раздаваемого по Wi-Fi интернет-трафика.

Подростков задержали по наводке Службы общей разведки и безопасности.

Известно, что им уже избрали меру пресечения: один останется под арестом на две недели, второго отправили под домашний арест.

Отец одного из подростков заявил журналистам, что их подозревают в выполнении заказов на хакерские атаки. Они могли перехватывать трафик, когда гуляли по городу и проходили мимо административных зданий, в том числе Европола. По версии следствия, заказ им поступил через Telegram.